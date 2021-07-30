Украинские саблисты завершили выступление на Олимпиаде

Украинские шпажисты завершили выступление на Олимпийских играх в Токио.
На стадии 1/4 финала Игорь Рейзлин, Богдан Никишин, Роман Свичкар и Анатолий Герей в командной шпаге проиграли Китая - 35:45.
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Украинцы были постоянно в роли догоняющих, а под конец поединка преимущество китайцев только росло.
Не помог даже бронзовый призер в индивидуальном турнире Рейзлин.
23 июля в Токио открылись летние Олимпийские игры-2020. Они продлятся до 8 августа. Олимпиада-2020 в 2021 году имеет такое название из-за того, что в прошлом году в связи с пандемией коронавируса Игры не состоялись.
Всего разыгрывается 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.
Украина в 29 видах представляют 157 спортсменов. На счету украинский четыре бронзовые медали.
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