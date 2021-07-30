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пятница, 30 июля 2021 08:00

Украинские саблисты завершили выступление на Олимпиаде

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Украинские саблисты завершили выступление на Олимпиаде
Игорь Рейзлин в Токио завоевал бронзовую медаль. Фото: REUTERS

Украинские шпажисты завершили выступление на Олимпийских играх в Токио.

На стадии 1/4 финала Игорь Рейзлин, Богдан Никишин, Роман Свичкар и Анатолий Герей в командной шпаге проиграли Китая - 35:45.

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Украинцы были постоянно в роли догоняющих, а под конец поединка преимущество китайцев только росло.

Не помог даже бронзовый призер в индивидуальном турнире Рейзлин.

23 июля в Токио открылись летние Олимпийские игры-2020. Они продлятся до 8 августа. Олимпиада-2020 в 2021 году имеет такое название из-за того, что в прошлом году в связи с пандемией коронавируса Игры не состоялись.

Всего разыгрывается 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

Украина в 29 видах представляют 157 спортсменов. На счету украинский четыре бронзовые медали.

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Дата
30
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