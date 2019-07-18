Украинские пловчихи завоевали четвертую медаль на чемпионате мира

Украинки Савчук и Федина завоевали бронзу на чемпионате мира в Корее

Медальная копилка сборной Украины на чемпионате мира по плаванию в Кванджу (Южная Корея) пополнилась четвертой медалью. Украинки завоевали бронзовую награду.

Дуэт в составе Марты Фединой и Анастасии Савчук получил бронзу в произвольной программе. Украинки набрали 94,1000 балла.

Медаль украинок стала третьей бронзой и вообще четвертой наградой наших представительниц в артистическом плавании на мировом форуме.

15-го июля украинские синхронистки завоевали золото. Украинки победили в дебютном для чемпионатов мира виде программы - Хайлайт. Это золото стало для сборной Украины по синхронному плаванию первым на чемпионатах мира по водным видам спорта.

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В медальном зачете Украина на четвертом месте. Опережает Украину Германия, что получила 2 золота и 2 бронзы. На втором месте Россия - 9 медалей (6 золотых, 3 серебряные). Лидирует Китай, который завоевал 15 наград (10 золотых, 4 серебряные, 1 бронзовую).