Украинские легкоатлетки победили на международных соревнованиях в Шотландии

Украинки стали лучшими в Глазго. Фото: Спортобоз

Украинские легкоатлетки Ярослава Магучих и Марина Бех-Романчук успешно выступили на соревнованиях серии World Indoor Tour в Глазго (Шотландия).

18-летняя Магучих завоевала "золото" в прыжках в высоту, показав результат 1,93 м, сообщает ТСН.

24-летняя Бех-Романчук стала лучшей в прыжках в длину. Украинка прыгнула на 6,90 м.

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Ранее, 18-летняя украинка Ярослава Магучих установила новый мировой рекорд U-20 по прыжкам в высоту в помещении.