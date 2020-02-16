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воскресенье, 16 февраля 2020 00:51

Украинские легкоатлетки победили на международных соревнованиях в Шотландии

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Украинские легкоатлетки победили на международных соревнованиях в Шотландии
Украинки стали лучшими в Глазго. Фото: Спортобоз

Украинские легкоатлетки Ярослава Магучих и Марина Бех-Романчук успешно выступили на соревнованиях серии World Indoor Tour в Глазго (Шотландия).

18-летняя Магучих завоевала "золото" в прыжках в высоту, показав результат 1,93 м, сообщает ТСН.

24-летняя Бех-Романчук стала лучшей в прыжках в длину. Украинка прыгнула на 6,90 м.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 18-летняя украинка выиграла "золото" на международном турнире по легкой атлетике в Германии

Ранее, 18-летняя украинка Ярослава Магучих установила новый мировой рекорд U-20 по прыжкам в высоту в помещении.

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