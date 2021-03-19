Украинские клубы выбыли из Лиги Европы

Второй мяч испанцы забили после ошибки Виталия Миколенко. Фото: Reuters

Украинские клубы проиграли матчи 1/8 Лиги Европы и выбыли из турнира.

Сначала донецкий "Шахтер" после безголевого первого тайма дважды пропустил от "Ромы" в Киеве. В горняков хватило сил забить один гол, но избежать поражения дончане не смогли. В итоге два поражения с общим счетом - 1:5.

Еще хуже выступило киевское "Динамо" в Испании. После поражения в Киеве со счетом - 0:2 от "Вильярреала", подопечные Мирчи Луческу проиграли с таким же счетом и на выезде. Уже к середине первого тайма хозяева поля забили дважды и дальше уверенно довели матч до победы - 2:0. Общий итог противостояния - 4:0 в пользу "Вильярреала".

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Два поражения украинских клубов привели к тому, что, начиная с сезона 2022-23 Украина не будет иметь гарантированного места в лиге чемпионов. Чемпиону страны придется бороться за право участия начиная с предварительных раундов.