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суббота, 12 декабря 2020 10:28

Украинские клубы поделили деньги от еврокубков

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Украинские клубы поделили деньги от еврокубков
"Шахтер" заработал больше всех среди украинских клубов. Фото УЄФА com

Украинские футбольные клубы завершили свои выступления в групповых этапах турниров Лиги чемпионов и Лиги Европы, где суммарно заработали 83 миллиона евро. Об этом сообщает издание Metaratings.

Наибольшую выплату получил донецкий "Шахтер". "Горняки" заработали 14,7 миллионов евро за участие, также 20,29 миллионов доплатили им за позицию в рейтинге УЕФА за 10 лет, еще чуть более 7 миллионов поступило на счет команды за попадание в плей-офф Лиги Европы. На втором месте по выплатам идет киевское "Динамо" 35 миллионов евро, из которых 14,7 - за участие в групповом этапе и 16 миллионов а десятилетний рейтинг ФК, также 4 миллиона пошли за выход в 1/16 группового этап Лиги Европы.

Луганская "Заря" заработала 4,69 миллиона евро, 2,8 миллиона за участие в групповом этапе и еще 1,25 миллиона - за две победы.

540 тысяч заработал коваливский "Колос" и еще 280 тысяч – черниговская "Десна".

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В еврокубках осталось два украинских клуба – "Шахтер" и "Динамо". Оба будут выступать в Лиге Европы.

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