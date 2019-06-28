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пятница, 28 июня 2019 08:05

Украинская велогонщица стала чемпионкой Европейских игр 2019 в Минске

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Украинская велогонщица стала чемпионкой Европейских игр 2019 в Минске
Анна Соловей становится чемпионкой II Европейских игр в гонке по очкам.

Украинка Анна Соловей становится чемпионкой II Европейских игр в гонке по очкам.

Украинка набрала 30 очков, и завоевала золотую награду. Верена Эбергард из Австрии набрала лишь 27 баллов и получила серебряную награду.

Отныне в коллекции Анны Соловей есть две награды Европейских игр: серебро Баку-2015, которое она получила в индивидуальной гонке с раздельным стартом в велошоссе и золото на велотреке Минска-2019 в гонке по очкам.

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Это седьмой золото для Украины на Европейских играх 2019 в Минске. Также украинцы выиграли 11 серебряных наград, и еще 9 бронзовых.

https://24tv.ua
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