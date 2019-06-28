Украинская велогонщица стала чемпионкой Европейских игр 2019 в Минске

Анна Соловей становится чемпионкой II Европейских игр в гонке по очкам.

Украинка Анна Соловей становится чемпионкой II Европейских игр в гонке по очкам.

Украинка набрала 30 очков, и завоевала золотую награду. Верена Эбергард из Австрии набрала лишь 27 баллов и получила серебряную награду.

Отныне в коллекции Анны Соловей есть две награды Европейских игр: серебро Баку-2015, которое она получила в индивидуальной гонке с раздельным стартом в велошоссе и золото на велотреке Минска-2019 в гонке по очкам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина завоевала 3 медали на Европейских играх -2019

Это седьмой золото для Украины на Европейских играх 2019 в Минске. Также украинцы выиграли 11 серебряных наград, и еще 9 бронзовых.