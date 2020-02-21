Украинская теннисистка вышла в полуфинал турнира в Каире

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в полуфинал турнира ITF W60 в Каире, обыграв болгарку Изабеллу Шиникову - 6: 1, 6: 3.
В 1-м сете Марта не дала ни единого шанса сопернице. Болгарка собралась лишь в конце, чтобы отыграть 3 сетбола на своей подаче и уйти от сухого поражения, сообщает "Спортарена"
Во второй партии Костюк сконцентрировалась на решающих геймах и лучше провела концовку. Финальный гейм украинка взяла "под ноль".
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В полуфинале Марта Костюк может встретиться с другой украинкой Дарьей Снегирь, если она обыгрывает восьмую сеяную румынку Елену Габриелу Рузе.
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