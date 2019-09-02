Украинская теннисистка Свитолина впервые в карьере вышла в четвертьфинал US Open

Элина Свитолина вышла в четвертьфинал US Open. Фото: Большой Теннис

Пятая ракетка мира Элина Свитолина впервые в карьере вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США (покрытие - хард, призовой фонд - по $ 21430000).

В 1/8 финала Элина победила девятую теннисистку мира Мэдисон Кис из США - 7:5, 6:4, сообщает Главком.

Матч длился час и 15 минут. В первых десяти геймах встречи соперницы уверенно защищали свои подачи. Слом наступил в гейме №11, когда Свитолина с первой же попытки реализовала брейк-пойнт, а затем уверенно ответила и повела в матче. Не отдалп ни одной своей подачи Элина и во втором сете. А брейк украинка сделала уже в третьем гейме и в итоге уверенно довела матч до победы.

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В четвертьфинале Элина встретится с 16-м номером мирового рейтинга Иоганн Контой из Великобритании (WTA №16), которая сегодня победила чешку Каролину Плишкову. До сих пор будущие соперницы встречались четыре раза и все эти встречи (в Элиати-2013, Жугаи-2016, Брисбене-2018 и Монреале-2018) выиграла Свитолина.