Украинская теннисистка начала с победы на турнире в Торонто

Даяна Ястремская вышла во второй круг турнира в Торонто

Вторая "ракетка" Украины Даяна Ястремская успешно начала выступления на турнире серии Премьер 5 в Торонто.

Ястремская уверенно победила Йоханну Конту в 1-м раунде турнира Rogers Cup.

19-летней украинке для выхода в следующий этап хватило двух сетов. Ястремская мало ошибалась, в то время как Конта в каждой из партий по 2 раза проиграла на собственной подаче.

Как итог — победа украинской теннисистки над 14-й "ракеткой" мира с убедительным перевесом .

Торонто. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) - Йоханна Конта (Великобритания) - 6: 3, 6: 2

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В следующем раунде Ястремская встретится с победительницей пары Виктория Азаренко (Беларусь) — Камила Джорджи (Италия).