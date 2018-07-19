Украинская спортсменка-красавица покажет себя в Лондоне

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко примет участие в 11-м этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне.

Соревнования по прыжкам в высоту пройдут в столице Великобратании с 21 по 22 июля. Соперницей украинки будет россиянка Мария Ласицкене. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

На предыдущем этапе в Париже Левченко показала второй результат, опередив россиянку.

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Юлию Левченко считают одной из самых красивых спортсменок Украины.