Украинская спортсменка претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы

Ярослава Магучих была успешной на всех своих соревнованиях в августе. Фото: REUTERS

Украинская легкоатлетка, специализирующаяся на прыжках в высоту Ярослава Магучих, претендует на звание лучшей легкоатлетки августа во Европе.

Магучих поборется с тремя конкурентками за эту награду, сообщает "24 канал".

На награду также претендуешь спринтеры из Швейцарии и Великобритании Айла дель Понте и Лаура Муир соответственно. специализирующаяся на беге на 1000 м. И голландка Надин Виссер, которая специализируется на беге с барьерами.

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В августе Ярослава Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Монако и Стокгольме. Поднялась на вторую ступень пьедестала на турнире "Мемориал Шевиньская" в Быдгоще.