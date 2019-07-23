Украинская сборная выиграла чемпионат мира по боевому самбо

Украина выиграла чемпионат мира по самбо. Фото: xsport.ua.

Сборная Украины выиграла на чемпионате мира по боевому самбо 4 золотые и по одной серебряной и бронзовой медали.

Золотые медали нашей команде принесли прославленные бойцы MMA Владислав Парубченко (до 68 кг), Дмитрий Парубченко (до 74 кг) и Ярослав Амосов (до 82 кг). Еще одну награду высшей пробы принес Владислав Ильин (до 90 кг), сообщает XSport.

Также "серебро" завоевал Сергей Бобырь (до 62 кг), а "бронзу" - Алексей Кривец (до 57 кг).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Японский талант ''уничтожил'' трех ветеранов "Реала" эффектными финтами и забил гол

Мужская сборная Украины по фехтованию в финале командного турнира на чемпионате мира проиграла сборной Франции - 37:45. Состав нашей сборной на этот матч был таким: Богдан Никишин, Игорь Рейзлин, Анатолий Герей и Роман Свичкар.