Украинская призёрша Олимпиады выходит замуж

Каратистка 29-летняя Анжелика Терлюга, завоевавшая для Украины серебряную медаль на Олимпиаде, выходит замуж.

Ее избранником стал тренер и мастер спорта международного класса по каратэ Владимир Зарецкий. О помолвке спортсменка сообщила в Instagram.

"Навсегда. В космос ты, в космос я", - написала Терлюга.

Фото: instagram.com/anzhelika_terliuga

Свадьба состоится в конце сентября.

Каратистку дважды признавали лучшей спортсменкой Украины. Она многократная чемпионка и призерша первенства Европы.

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Терлюга занимается каратэ с детства. На протяжении карьеры дважды становилась чемпионкой Европы. Помимо спорта у нее много хобби, среди которых шопинг и флай-йога. Соревнуется в весовой категории до 55 кг. Победительница Премьер-лиги женского кумитэ 2017-го. В 2018 году Терлюга возглавила рейтинг Международной федерации каратэ в своей весовой категории. В 2019-м Терлюга выиграла "золото" на турнире в Москве.