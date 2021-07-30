Украинская медалистка Костевич покидает Олимпиаду в Токио

Елена Костевич и Олег Омельчук. Фото: Gettyimages.com

Украинская медалистка Игр в Токио 36-летняя Елена Костевич завершила выступления на Олимпиаде.

Костевич не смогла выйти в финал по стрельбе из пневматического пистолета с 25 м на Олимпийских играх.

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В квалификации украинка заняла только 23-е место. В финал отбирают восемь лучших спортсменок.

На Олимпиаде Костевич в паре с Олегом Омельчуком завоевала "бронзу" в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в миксте.

23 июля в Токио открылись летние Олимпийские игры-2020. Они продлятся до 8 августа. Олимпиада-2020 в 2021-м так называется из-за того, что в прошлом году в связи с пандемией коронавируса Игры не состоялись. Всего разыгрывается 339 комплектов медалей в 33 видах спорта. Украина в 29 видах представляют 157 спортсменов. На счету украинцев четыре бронзовые медали.