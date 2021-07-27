Украинская лучница проиграла в 1/32 финала Олимпиады

Украинская лучница 28-летняя Лидия Сиченикова завершила выступление на Олимпийских играх 2020 в Токио.
Сиченикова проиграла в матче 1/32 финала немке Мишель Кроппен.
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В схватке не было борьбы. Украинка не смогла взять ни одного очка и проиграла всухую - 0:6
На этом для украинских лучниц Олимпийские игры завершены. Ранее женская сборная Украины проиграла россиянкам в 1/8 финала.
Олимпиада в Японии продлится с 23 июля по 8 августа.
Украина в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости. На Олимпийских играх разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.
Сейчас в активе сборной Украины на играх в Токио три бронзовые награды.
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