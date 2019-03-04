Украинская легкоатлетка-красавица выиграла серебро Кубка Европы

Украинская спортсменка Юлия Левченко добыла серебро на Кубке Европы по прыжкам в высоту в помещении. Соревнования проходили в Глазго.
Левченко взяла высоту 1,99 м, чего не хватило, чтобы опередить россиянку Марию Ласицкене (2,01 м).
Бронзу взяла Айрине Пальшите из Литвы (1,97 м). Такую же высоту взяла и украинка Екатерина Табашник, но представительница Литвы использовала меньше попыток, что и позволило ей выиграть бронзу.
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Еще одна украинка Ирина Геращенко стала 5-й (1,94 м), сообщает Трибуна.
Это пятая медаль Украины на Кубке Европы.
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