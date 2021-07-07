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среда, 07 июля 2021 13:54

Украинская легкоатлетка выиграла соревнования в Венгрии

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Украинская легкоатлетка выиграла соревнования в Венгрии
Марина Бех-Романчук второй раз подряд показывает аналогичный результат – 6м 79 см. Фото: Reuters

Призер чемпионата мира украинка Марина Бех-Романчук выиграла соревнования по прыжкам в длину на легкоатлетическом Мемориале Иштвана Дюла в Секешфехервар (Венгрия), который входит в золотую серию Континентального тура World Athletics.

Бех-Романчук повторила свой лучший результат в сезоне - 6,79 метра, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Днем ранее в секторе для метания молота победил 20-летний Михаил Кохан, установивший личный рекорд - 80,78 метра.

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Марина Бех-Романчук является одной из главных надежд Украины на Олимпиаде в Токио. Кроме нее в легкой атлетике имеет большой шанс на медаль прыгунья в высоту Ярослава Магучих. Она имеет лучший результат сезона в мире - 206 сантиметров.

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Дата
07
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