Украинская каратистка гарантировала себе "бронзу" на Олимпиаде

Украинская каратистка 29-летняя Анжелика Терлюга гарантировала себе минимум бронзовую награду на Играх в Токио.
Украинка вышла в полуфинал турнира по каратэ в категории до 55 кг на Олимпиаде.
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Терлюга выиграла первый бой в египтянки Радвил Сайед, второй свела вничью с Молдир Жангбирбай из Казахстана, третий также закончился вничью против Беттины Планк из Австрии, а в решающей схватке Анжелика победила японку Михо Мияхара.
Анжелика выиграла отборочную группу и квалифицировалась в 1/2 финала турнира. Соревнования начнутся в 14:20 по киевскому времени.
Олимпиада в Японии продлится с 23 июля по 8 августа.
Украина в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости. На Олимпийских играх разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.
На Играх в Токио сборная Украины завоевала 12 медалей - одну золотую, две серебряных и девять бронзовых наград.
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