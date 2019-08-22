Украинская чемпионка похвасталась отдыхом в оккупированном в Крыму

Украинская спортсменка Анастасия Карвченко провела летний отпуск в оккупированном Крыму ..
На своей странице в Instagram девушка без всякого смущения разместила фотографию, на которой позирует в Ялте. Снимок был сделан на набережной южного города, и подкреплен соответствующим геотегом в соцсетях.
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Анастасия Кравченко известная спортсменка, чемпионка Полтавской области по фитнес -бикини и множество призер национальных турниров по бодибилдингу и фитнесу
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