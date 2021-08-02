Украинская борец не смогла выйти в финал Олимпиады

Украинская спортсменка-борец 32-летняя Алла Черкасова не смогла выйти в финал Олимпиады по вольной борьбе.
В полуфинале Черкасова проиграла американке Сток Мэнси - 4:8.
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Мэнси пыталась давить на украинку. Дождалась ошибки от Черкасовой и вышла вперед - 2:0. Украинка-борец отвечала во втором раунде, когда взяла сразу четыре очка в одной атаке. Но сразу же позволила сопернице сравнять счет.
Под конец поединка более именитая Мэнси смогла получить еще четыре балла и выиграть схватку.
Черкасова будет бороться за бронзовые награды.
Олимпиада в Японии продлится с 23 июля по 8 августа.
Украину в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости. На Олимпийских играх разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.
В активе сборной Украины одна серебряная и четыре бронзовые награды.
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