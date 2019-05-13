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понедельник, 13 мая 2019 10:00

Украинская биатлонистка вышла замуж за лидера сборной России

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Украинская биатлонистка вышла замуж за лидера сборной России
Мария Кручова и Александр Логинов

Украинская биатлонистка Мария Кручова вышла замуж за лидера мужской сборной России Александра Логинова, сообщает портал Фанаты биатлона. Россиянин завершил сезон 2018/19 на втором месте в общем зачете Кубка мира.

Кручова провела лишь одну гонку на этапах Кубка мира. Украинка заняла 73-е место в спринте в Солт-Лейк-Сити. Наивысшим достижением в карьере 24-летней биатлонистки является победа в спринте на этапе юниорского Кубка мира в 2015 году. В нынешнем сезоне Кручова заняла третье место в паре с Виталием Трушом в одиночной смешанной эстафете Кубка IBU.

Ранее появилась информация, что Кручова решила завершить свои выступления в профессиональном спорте. Тренер женской сборной Украины по биатлону Евгений Колупаев утверждал, что биатлонистка решила уйти из спорта, чтобы сосредоточиться на личной жизни, но Кручова опровергла эту информацию.

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Отметим, что Логинов ранее был пойман на употреблении допинга, вследствие чего полностью пропустил сезон 2015/2016. В прошлом году австрийская полиция выдвинула обвинения россиянину, связав его употребление допинга с переливанием крови. В январе швед Себастьян Самуэльссон и ряд других биатлонистов выступили против участия Логинова в Кубке мира

https://sportarena.com
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Дата
13
мая

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