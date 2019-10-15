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вторник, 15 октября 2019 11:58

Украинская биатлонистка родила ребенка от скандального россиянина

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Украинская биатлонистка родила ребенка от скандального россиянина
Александр Логинов и Мария Кручова поженились в 2019 году. Фото: из социальных сетей

Трехкратный призер чемпионатов мира Александр Логинов стал отцом, об этом пишет "Спортарена"

Дочь спортсмену подарила украинская биатлонистка Мария Кручова. Спортсменка в прошлом сезоне дебютировала на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити, заняв 73-е место в спринтерском заезде.

Логинов по итогам прошлого сезона занял 2-е место в генеральной классификации Кубка мира. В 2014-м его дисквалифицировали на 2 года за употребление допинга.

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Кубок мира-2019/20 начнется в Эстерсунде, Швеция, 30 ноября.

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