Украинская биатлониста родила ребенка от скандального россиянина

Александр Логинов и Мария Кручова поженились в 2019 году. Фото: из социальных сетей

Трехкратный призер чемпионатов мира Александр Логинов стал отцом, об этом пишет "Спортарена"

Дочь спортсмену подарила Украинская биатлонистка Мария Кручова . Спортсменка в прошлом сезоне дебютировала на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити, заняв семьдесят третьей место в спринтерском заезде.

Логинов по итогам прошлого сезона занял второе место в генеральной классификации Кубка мира. В 2014 году его дисквалифицировали на 2 года за употребление допинга.

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Кубок мира-2019/20 начнется в шведском Эстерсунде 30 ноября.