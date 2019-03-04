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Украинки добыли две медали на турнире по каратэ

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Украинки добыли две медали на турнире по каратэ
Терлюга завоевала бронзу на турнире в Зальцбурге. Фото: noc-odessa.org.ua

В Австрии состоялся первый этап турнира по каратэ Серии А. В активе украинских спортсменов две бронзовые награды, которые получили Анжелика Терлюга (-55 кг) и Галина Мельник (-68 кг).

В течение соревнований Анжелика Терлюга разгромила соперниц из Канады (8: 0), Чехии (5: 1), Нидерландов (4: 1), затем одолела сильную каратистку из Египта Ясмин Аттиа (3: 1), а в четвертьфинале - Алесандру Хасане из Хорватии (1: 0). Но в полуфинале одесситка уступила будущей чемпионке Тарават Хаксар из Ирана (0: 2). В бронзовом финале Анжелика победила Сабину Захарову из Казахстана - 7: 0.

Львовянка Галина Мельник, в свою очередь, победила соперниц из Нидерландов (6: 0), Испании (5: 0), Сербии (3: 1). В четвертьфинале воспитанница Антона Никулина проиграла будущей чемпионке, опытной Алисе Бухингер из Австрии - 0: 4. Впрочем, в втишальних стычках Галина одолела Катрину Педерсен из Дании (0:0), и в бронзовом финале - Ли Гон из Китая (6:2).

Также за бронзу сражались Стас Горуна (-75 кг) и Валерий Тумаков (-84 кг), но им не повезло. Стас Горуна последовательно победил соперников из Италии (3: 0), Исландии (3: 0), Тайпея (0: 0), Турции (1: 0). Далее в четвертьфинале украинец одолел Сайеда Ахмади из Египта (4: 2), однако в полуфинале уступил Ахмеду Аль Шараба из Италии - 3: 5. К сожалению, в бронзовом финале Стас минимально проиграл иранцу Бахман Асгари - 2:3.

Валерий Тумаков, который тоже пришел к бронзовому поединка, уверенно победил соперников из России (6:0), Ирана (3:0), Боснии (3:0), Хорватии (6:1) и Франции (8:0). К сожалению, в четвертьфинале Валерий проиграл будущему чемпиону - иранцу Махди Ходабахш (0:5). В утишительном бое украинец нанес поражение Сергею Игнатьеву из России (3:2), и в бронзовом финале проиграл опытному Айхан Мамаеву из Азербайджана (0:5).

Турнир в Зальцбурге собрал рекордное количество участников - на соревнованиях выступили 2059 спортсменов из 99 стран мира. Украину представляли 79 каратистов, сообщает Sport.ua.

В ближайшее большим стартом для Украинской станет чемпионат Европы по каратэ, который пройдет с 28 по 31 марта в Гвадалахаре (Испания). Также, второй этап Серии А состоится в мае в Стамбуле.

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04
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