Украинке не хватило одного балла для выхода в финал Олимпиады

Ирина Маловичко была в шаге от финала. Фото: скриншот

Представительница сборной Украины в стендовой стрельбе Ирина Моловичко покидает Олимпиаду в Токио.

Моловичко не хватило одного балла, чтобы квалифицироваться в финал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Харлан объяснила вылет с Олимпиады и объявила о паузе в карьере

Украинка разделила седьмое-восьмое место с киприоткой Андри Элефтериу, набрав 119 баллов. Для прохода в финал соревнований по стендовой стрельбе нужно было попасть в шестерку лучших.

Три спортсменки заняли место с четвертого по шестое с одинаковым количеством баллов - 120. Они определят владельца призовых мест.

Олимпиада в Токио проходит с 21 июля по 8 августа. Украина на Олимпиаде в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости. На Олимпийских играх разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта. Сейчас в активе сборной Украины на играх в Токио две бронзовые награды.