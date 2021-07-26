Украинке не хватило одного балла для выхода в финал Олимпиады

Представительница сборной Украины в стендовой стрельбе Ирина Моловичко покидает Олимпиаду в Токио.
Моловичко не хватило одного балла, чтобы квалифицироваться в финал.
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Украинка разделила седьмое-восьмое место с киприоткой Андри Элефтериу, набрав 119 баллов. Для прохода в финал соревнований по стендовой стрельбе нужно было попасть в шестерку лучших.
Три спортсменки заняли место с четвертого по шестое с одинаковым количеством баллов - 120. Они определят владельца призовых мест.
Олимпиада в Токио проходит с 21 июля по 8 августа.
Украина на Олимпиаде в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости. На Олимпийских играх разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.
Сейчас в активе сборной Украины на играх в Токио две бронзовые награды.
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