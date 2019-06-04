Украинка вышла в полуфинал "Ролан Гаррос"

Для Надежды это первый полуфинал смешанного турнира "Ролан Гаррос" в профессиональной карьере.

Украинская теннисистка Надежда Киченок в паре с пакистанцем Айсам-уль-Хаком Куреши пробилась в полуфинал смешанного турнира "Ролан Гаррос". В матче 1/4 финала украинско-пакистанский дуэт обыграл тандем австрийца Оливера Мараха и представительницы Тайваня Чжань Хаоцин.

Киченок и Куреши победили в 2 сетах, а встреча продолжалась 1 ч. и 7 мин. За весь матч украинско-пакистанский дуэт сделал 3 брейка, проиграв лишь 1 гейм на своей подаче. Также на их счету 4 эйса и 3 двойных ошибки.

Ролан Гаррос. Смешанный парный турнир. 1/4 финала

Надежда Киченок/Айсам-уль-Хак Куреши (Украина/Пакистан) — Чжань Хаоцин/Оливер Марах (Тайвань/Австрия, 6) 2:0 (6:3, 6:4)

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В полуфинале Киченок и Куреши сыграют против победителей матча Чжан Шуай/Джон Пирс (Китай/Австралия) — Габриэла Дабровски/Мате Павич (Канада/Хорватия).