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среда, 15 декабря 2021 16:43

Украинка выиграла "золото" чемпионата мира по тяжелой атлетике

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Украинка выиграла &quot;золото&quot; чемпионата мира по тяжелой атлетике
Алина Марущак стала абсолютной чемпионкой мира. Фото: НОК Украины.

Украинка 24-летняя Алина Марущак выиграла золотую медаль на чемпионате мира по тяжелой атлетике.

На турнире в Ташкенте украинская спортсменка торжествовала в весовой категории до 81 кг, сообщает Sport.ua.

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В рывке Алина подняла вес 113 кг, а в толчке Марущак взяла штангу 135 кг со второй попытки.

В обоих упражнениях Марущак не было равных, она стала абсолютной чемпионкой мира.

Второй стала француженка Жоэль Найо-Кечанке, а бронзовую награду завоевала Лиана Гуюрджан из Армении.

Чемпион мира по тяжелой атлетике проходит в Ташкенте с 7 по 17 декабря.

В мае 2021 Марущак стала чемпионкой Европы в Москве.

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Дата
15
декабря

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