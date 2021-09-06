Украинка выиграла соревнование по прыжкам в длину

Украинка Марина Бех-Романчук выиграла соревнования по прыжкам в длину в пределах этапа Континентального тура в Италии.
Результат украинки - 6 м 70 см.
"Серебро" получила представительница Беларуси Анастасия Мирончик-Иванова (6,45 м). "Бронза" у сербки Милицы Гардашевич (6,38 м).
Это первые соревнования Бех-Романчук после Олимпиады.
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На Олимпиаде в Токио Марина Бех-Романчук осталась без медали, заняв пятое место. Она прыгнула на 6 м 88 см. Из шести прыжков, которые она выполнила, пять завершилось заступом. Муж Марины Михаил Романчук завоевал серебряную и бронзовую медали.
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