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понедельник, 06 сентября 2021 13:04

Украинка выиграла соревнование по прыжкам в длину

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Украинка выиграла соревнование по прыжкам в длину
Марина Бех-Романчук начинает реабилитироваться за Олимпиаду. Фото: Reuters

Украинка Марина Бех-Романчук выиграла соревнования по прыжкам в длину в пределах этапа Континентального тура в Италии.

Результат украинки - 6 м 70 см.

"Серебро" получила представительница Беларуси Анастасия Мирончик-Иванова (6,45 м). "Бронза" у сербки Милицы Гардашевич (6,38 м).

Это первые соревнования Бех-Романчук после Олимпиады.

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На Олимпиаде в Токио Марина Бех-Романчук осталась без медали, заняв пятое место. Она прыгнула на 6 м 88 см. Из шести прыжков, которые она выполнила, пять завершилось заступом. Муж Марины Михаил Романчук завоевал серебряную и бронзовую медали.

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Дата
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