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среда, 06 ноября 2019 10:10

Украинка стала чемпионкой мира по гребле

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Украинка стала чемпионкой мира по гребле
Украинка Диана Дымченко третий год подряд побеждает на чемпионате мира по гребле. Фото: из открытых источников

Украинская спортсменка Диана Дымченко выиграла чемпионат мира по гребле, который проходил в Гонконге.

Дымченко не было равных в одиночных женских заплывах на дистанции 6 км. Она пришла первой с результатом 30,20 минуты, сообщает "24 канал"

Серебро досталось француженке Джессике Бэрре, а бронза - голландке Яннике ван дер Мюлен.

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Украинская спортсменка Диана Дымченко побеждает на чемпионате мира уже третий год подряд. Всего на турнире сражались за медали полтысячи спортсменов со всего мира.

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