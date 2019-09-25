Украинка "разбила" россиянку на теннисном турнире в Китае

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
1 Просмотров: 5931
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 8874
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2241
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 513
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3114
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3573
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1494
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Просмотров: 396
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Просмотров: 1314
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
1 Просмотров: 3402
Фото
Все фото
16
6
10
5
4
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
Разбитая бровь Тайсона Фьюри напомнила зрителям о Кличко
Разбитая бровь Тайсона Фьюри напомнила зрителям о Кличко
Сексуальная гольфистка поразила откровенными фото с тренировок
Сексуальная гольфистка поразила откровенными фото с тренировок
Невеста Роналду ошеломила сеть полуобнаженными фото
Невеста Роналду ошеломила сеть полуобнаженными фото
Показали, как сын Коломойского играет в баскетбол
Показали, как сын Коломойского играет в баскетбол
Видео
Все видео
Уникальный розыгрыш углового во Франции завершился голом
Уникальный розыгрыш углового во Франции завершился голом
Велогонщик упал в огромную лужу во время соревнований
Велогонщик упал в огромную лужу во время соревнований
Самый красивый гол в прошлом сезоне был забит в ворота команды Реброва
Самый красивый гол в прошлом сезоне был забит в ворота команды Реброва
Футболиста с тяжелой травмой увезли со стадиона в багажнике такси
Футболиста с тяжелой травмой увезли со стадиона в багажнике такси
Бывший игрок "Динамо" забил красивый гол Буффону в Серии А
Бывший игрок "Динамо" забил красивый гол Буффону в Серии А
Интервью
1/5
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 225
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 5598
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5373
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1737
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 31428
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
23 сентября 2019
1 Просмотров: 945
Мусьє Степан
Донька показує фотографії, які зробила влітку в мовному таборі в Брюгге. — А хто цей хлопчина? — запитую. — Це Грегоріос ...
среда, 25 сентября 2019 09:23

Украинка "разбила" россиянку на теннисном турнире в Китае

  Комментировать
Украинка &quot;разбила&quot; россиянку на теннисном турнире в Китае
Свитолина победила в двух сетах

Украинка Элина Свитолина обыграла россиянку Светлану Кузнецову на теннисном турнире в китайском городе Ухань.

Об этом пишет btu.org.ua

Элина Свитолина (Украина, 3) - Светлана Кузнецова (Россия, Q) 6-4, 6-2

Поединок продолжался 1 ч. и 16 мин. В первой партии Свитолина выполнила 2 брейка против одного у Кузнецовой. На старте второго сета девушки обменялись брейками (1-1), после чего до конца партии украинка взяла 5 из следующих 6 геймов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Свитолина и Ястремская прошли в 3-й круг на турнире в Китае

В 1/4 финала Элина Свитолина встретится с победительницей матча Ван Цян - Элисон Риск.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинка "разбила" россиянку на теннисном турнире в Китае». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
сентября

Из-за китов возник международный конфликт

Анатолий Соловьяненко дружил с Джиной Лоллобриджидой

Самое читаемое
10 раз, когда Дженнифер Лопес была на красной дорожке почти голой
10 раз, когда Дженнифер Лопес была на красной дорожке почти голой
15
 1 Просмотров: 83104
Показали редкие фото украинского села конца XIX в.
Показали редкие фото украинского села конца XIX в.
20
 Просмотров: 28721
Князев прокомментировал задержание бывшей жены с ‎€650 тыс.
Князев прокомментировал задержание бывшей жены с ‎€650 тыс. 1 Просмотров: 22833
Без белья и с декольте до талии: самые сексуальные образы звезд на премии &quot;Эмми-2019&quot;
Без белья и с декольте до талии: самые сексуальные образы звезд на премии "Эмми-2019"
8
 Просмотров: 22261
Вещи на обочине и кровь на дороге: новые фото и видео с места масштабной аварии под Житомиром
Вещи на обочине и кровь на дороге: новые фото и видео с места масштабной аварии под Житомиром
5
 Просмотров: 19755
Спорт
Игрок сборной Украины просится в итальянскую "Рому"
Игрок сборной Украины просится в итальянскую "Рому" Просмотров: 99
Почему не играет основной форвард "Динамо"
Почему не играет основной форвард "Динамо"
 Просмотров: 936
Бывший форвард "Шахтёра" ни во что не ставит "Динамо"
Бывший форвард "Шахтёра" ни во что не ставит "Динамо" Просмотров: 270
Волейбольная трагедия в городе отрубленной руки. Украина драматически проиграла Сербии в Антверпене
Волейбольная трагедия в городе отрубленной руки. Украина драматически проиграла Сербии в Антверпене
 Просмотров: 360
Как Михайличенко решить проблему центра защиты
Как Михайличенко решить проблему центра защиты
 Просмотров: 639
Больше всего комментируют
10
Сенцов заявил, что готов пожать руку Путину
7
"Может, еще и за визитку Яроша откроете?" – сети разозлило дело ГБР против Парубия
2
Студентка мечтает стать обладательницей самых пышных губ в мире
2
"Слуга народа" Верещук оправдывается за скандальное заявление о НАТО
2
"Сценарий будет очень плохой" - социолог предостерегла Зеленского от договорняков с Россией
Голосов: 313
Голосование Кто сейчас самый сильный украинский футболист?
  • 1) Александр Зинченко
  • 2) Тарас Степаненко
  • 3) Андрей Ярмоленко
  • 4) Роман Яремчук
  • 5) Виктор Цыганков
  • 6) Руслан Малиновский
  • 7) Марлос
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua