Украинка "разбила" россиянку на теннисном турнире в Китае

Свитолина победила в двух сетах

Украинка Элина Свитолина обыграла россиянку Светлану Кузнецову на теннисном турнире в китайском городе Ухань.

Об этом пишет btu.org.ua

Элина Свитолина (Украина, 3) - Светлана Кузнецова (Россия, Q) 6-4, 6-2

Поединок продолжался 1 ч. и 16 мин. В первой партии Свитолина выполнила 2 брейка против одного у Кузнецовой. На старте второго сета девушки обменялись брейками (1-1), после чего до конца партии украинка взяла 5 из следующих 6 геймов.

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В 1/4 финала Элина Свитолина встретится с победительницей матча Ван Цян - Элисон Риск.