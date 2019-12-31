Украинка едва не вошла в список лучших 10 спортсменов года

Дарья Белодед стала самой молодой чемпионкой мира

Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) назвала рейтинг лучших спортсменов мира в 2019 году.

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим спортсменом года по версии AIPS, а американская гимнастка Симона Байлз - спортсменкой года. Об этом пишет 24tv.ua

Участие в голосовании принял 331 журналист из 102 стран мира. Месси получил 13,11% голосов, в плотной борьбе опередив второго кенийского легкоатлета Элиуд Кипчоґе (12,01%). На третьем месте испанский теннисист Рафаэль Надаль (9,38%).

Байлз стала первой среди женщин с 15,04% голосов. Второй финишировала американская футболистка Меган Рапиноу (13,51%), а третьей стала ямайская легкоатлетка Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (11,01%). Украинская дзюдоистка Дария Билодид на 12-м месте - 2,89% голосов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как "Ливерпуль" стал лучшим футбольным клубом мира

19-летняя дзюдоистка Дарья Билодид - двукратная чемпионка мира. Она стала самой молодой чемпионкой в ​​этом виде спорта. Кроме дзюдо девушка увлекается изучением иностранных языков.