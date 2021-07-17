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воскресенье, 18 июля 2021 06:11

Украинец забил невероятный гол из острого угла

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Украинец забил невероятный гол из острого угла

Украинец Юрий Бушман отличился красивым гол в Кубке Казахстана. Он поразил ворота местного "Шахтера" с Караганды.

Во втором тайме "Кызыл-Жар" получил шанс на штрафной вблизи ворот. К мячу подошел Юрий Бушман и с острого угла нанес прямой удар в ворота соперника. Голкипер не был готов к такому решению украинском.

Гости вышли вперед в счете. Но даже невероятный выстрел не позволил "Кызыл-Жара" удержать победу. На 67-й минуте клуб Бушман удвоил преимущество. А дальше на поле была одна команда - "Шахтер". Клуб трижды подряд забивал сопернику и вырвал победу - 3:2 победа "Шахтера".

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В итоге клуб украинца вылетел из Кубка Казахстана. В этом сезоне Бушман сыграл 16 матчей во всех турнирах, в которых дважды поражал владения соперников. Также в его активе один голевой пас.

До перехода в "Кызыл-Жар" Бушман играл за литовский "Жальгирис".

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