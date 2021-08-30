Украинец забил фантастический мяч в чемпионате Бельгии

Роман Безус забил феерический гол. Фото: "Гент"

В матче 6-го тура чемпионата Бельгии "Гент" победил недавнего соперника киевского "Динамо" "Брюгге" со счетом 6:1.

Один из мячей на 61-й минуте забил украинский полузащитник Роман Безус, который вышел на замену на 49-й минуте.

Роман обвел едва ли не всю защиту чемпионов и точно пробил в угол ворот, сделав счет – 4:0.

На видео его можно посмотреть с 3:00 минуты.

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Это первое результативное действие 30-летнего футболиста в этом сезоне. Ранее Безус выступал в составе сборной Украины на чемпионате Европы и вышел на замену в матче со Швецией.