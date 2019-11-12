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вторник, 12 ноября 2019 20:11

Украинец забил дебютный гол в чемпионате Дании

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Украинец забил дебютный гол в чемпионате Дании
Артем Довбик уже третий сезон выступает в Дании. Фото: из открытых источников

Бывший нападающий "Днепра" и молодежной сборной Украины Артем Довбик отличился дебютным голом в чемпионате Дании. 22-летний украинец забил за "Сендерйюск" в матче 16 тура против "Орхуса".

Довбик вышел на замену в начале второго тайма. "Сеннерйюск" потерпел поражение со счетом 2: 4, сообщает "sport.ua".

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Команда Довбика занимает 14 место в чемпионате Дании среди 16 команд имея в своем активе 18 очков после 16 матчей.

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