Украинец выиграл "бронзу" на чемпионате Европы по вольной борьбе

 
Ексклюзивы
1/5
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Просмотров: 324
Зеленский придет к тому, чтобы назвать Россию врагом
Зеленский придет к тому, чтобы назвать Россию врагом
Просмотров: 549
В процедуре вакцинации есть коррупционные схемы - правозащитница
В процедуре вакцинации есть коррупционные схемы - правозащитница
Просмотров: 837
"Приватбанк лучше продать, потому что доля государства на рынке слишком большая" — экономист
"Приватбанк лучше продать, потому что доля государства на рынке слишком большая" — экономист
Просмотров: 207
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Просмотров: 396
"Пес жил тут. А теперь и я с ним" - мужчина поселился в будке
"Пес жил тут. А теперь и я с ним" - мужчина поселился в будке
Просмотров: 2349
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
6 Просмотров: 13077
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 963
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Просмотров: 486
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
Просмотров: 1170
Фото
Все фото
6
6
26
21
24
Мега-сексуальная: украинская волейболистка поделилась соблазнительными кадрами в купальнике
Мега-сексуальная: украинская волейболистка поделилась соблазнительными кадрами в купальнике
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой &quot;пламенный&quot; пост со сгоревшей Москвой
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой "пламенный" пост со сгоревшей Москвой
Горжусь собой: баскетболистка показала свое тело после рождения дочери
Горжусь собой: баскетболистка показала свое тело после рождения дочери
Экзотическая модель бросила футболиста и стала звездой Instagram
Экзотическая модель бросила футболиста и стала звездой Instagram
Дочь легенды футбола устроила эротическую фотосессию
Дочь легенды футбола устроила эротическую фотосессию
Видео
Все видео
Команда Зинченко одержала тяжелую победу
Команда Зинченко одержала тяжелую победу
"Реал" стал лидером чемпионата Испании
"Реал" стал лидером чемпионата Испании
"Новый тренер "Шахтера" победил "Милан"
"Новый тренер "Шахтера" победил "Милан"
"Только дураки не меняют свою точку зрения" - Бущан поссорился с фанатами из-за Луческу
"Только дураки не меняют свою точку зрения" - Бущан поссорился с фанатами из-за Луческу
Ребров третий раз подряд выиграл чемпионат Венгрии
Ребров третий раз подряд выиграл чемпионат Венгрии
Интервью
1/5
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Просмотров: 324
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Просмотров: 396
Эксперт рассказал о перспективах существования Суперлиги
Эксперт рассказал о перспективах существования Суперлиги
Просмотров: 693
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
6 Просмотров: 13077
Есть намерение узурпировать власть - политолог рассказал, чего ждать от Зеленского дальше
Есть намерение узурпировать власть - политолог рассказал, чего ждать от Зеленского дальше
1 Просмотров: 414
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
21 апреля 2021
Просмотров: 342
Містичний Дімаров
"А хтось продає книжки Анатолія Дімарова?" – у фейсбучній групі "Книжкова барахолка" – ажіотаж. Після виходу серіалу "І будуть люди" за ...
четверг, 22 апреля 2021 10:11

Украинец выиграл "бронзу" на чемпионате Европы по вольной борьбе

  Комментировать
Украинец выиграл &quot;бронзу&quot; на чемпионате Европы по вольной борьбе
Александр Хоцяновский получил вторую медаль для Украины. Фото: НОК "Украина"

Украинец 30-летний Александр Хоцяновский выиграл "бронзу" чемпионата Европы по вольной борьбе в весовой категории до 125 кг.

В схватке за медаль украинский борец победил венгра Даниэля Лигети (5: 0).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинец стал чемпионом Европы

До этого Хоцяновский проиграл в 1/4 финала россиянину Сергею Козыреву (7:9).

Чемпионом Европы в этой весовой категории стал Таха Акгуль из Турции. В финале он победил Козырева (9: 2).

В активе сборной Украины есть серебряная награда на турнире, которую завоевал Андрей Джелапов.

Чемпионат Европы по вольной борьбе проходит в Варшаве с 19 по 25 апреля.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинец выиграл "бронзу" на чемпионате Европы по вольной борьбе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
апреля

35 млн человек стали свидетелями испытания ядерной бомбы

Приняли закон, запрещающий мужчинам обольщать женщин

Сиамские близнецы жили по неделе с разными женщинами

От утечки газа 20 кварталов превратились в руины, погибли более 200 человек

За решетку бросили убийцу, который поднял переполох в Голливуде

В результате железнодорожной катастрофы погибли и пострадали до 3000 человек

Застрелили бывшего главу Национального банка Украины

Самое читаемое
Актриса сфотографировалась голой с 7-летним сыном и загремела за решетку
Актриса сфотографировалась голой с 7-летним сыном и загремела за решетку 1 Просмотров: 10872
Самая популярная блогер Украины обнажила зону бикини для мужского глянца
Самая популярная блогер Украины обнажила зону бикини для мужского глянца
7
 Просмотров: 9990
Нардеп Шевченко обратился к Лукашенко с неожиданным заявлением
Нардеп Шевченко обратился к Лукашенко с неожиданным заявлением
 1 Просмотров: 8487
Женщина отпугнула мастеров по ремонту своими интимными фото
Женщина отпугнула мастеров по ремонту своими интимными фото Просмотров: 7065
Тела сжигают в парках. Крематории переполнены из-за стремительного распространения коронавируса
Тела сжигают в парках. Крематории переполнены из-за стремительного распространения коронавируса
4
 Просмотров: 6822
Спорт
Стало известно, какой город лишат права принимать Евро
Стало известно, какой город лишат права принимать Евро Просмотров: 72
Команда Зинченко одержала тяжелую победу
Команда Зинченко одержала тяжелую победу
 Просмотров: 126
"Реал" стал лидером чемпионата Испании
"Реал" стал лидером чемпионата Испании
 Просмотров: 144
"Новый тренер "Шахтера" победил "Милан"
"Новый тренер "Шахтера" победил "Милан"
 Просмотров: 270
"Только дураки не меняют свою точку зрения" - Бущан поссорился с фанатами из-за Луческу
"Только дураки не меняют свою точку зрения" - Бущан поссорился с фанатами из-за Луческу
 Просмотров: 234
Больше всего комментируют
4
В ПАСЕ не разрешили продемонстрировать украинский флаг с передовой
4
"Сиквел сериала" - бывший секретарь СНБО о действиях Зеленского
4
Никто не аплодирует: как прошло два года президентства Зеленского
2
Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса"
1
Актриса сфотографировалась голой с 7-летним сыном и загремела за решетку
Голосов: 306
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть