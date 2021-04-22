Украинец выиграл "бронзу" на чемпионате Европы по вольной борьбе

Александр Хоцяновский получил вторую медаль для Украины. Фото: НОК "Украина"

Украинец 30-летний Александр Хоцяновский выиграл "бронзу" чемпионата Европы по вольной борьбе в весовой категории до 125 кг.

В схватке за медаль украинский борец победил венгра Даниэля Лигети (5: 0).

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До этого Хоцяновский проиграл в 1/4 финала россиянину Сергею Козыреву (7:9).

Чемпионом Европы в этой весовой категории стал Таха Акгуль из Турции. В финале он победил Козырева (9: 2).

В активе сборной Украины есть серебряная награда на турнире, которую завоевал Андрей Джелапов. Чемпионат Европы по вольной борьбе проходит в Варшаве с 19 по 25 апреля.