Украинец возглавил профсоюз футболистов Голландии

 
Ексклюзивы
1/5
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Просмотров: 243
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Просмотров: 702
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Просмотров: 603
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Просмотров: 666
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Просмотров: 657
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
1 Просмотров: 3105
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
2 Просмотров: 1431
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 882
Назвали главные реформы последних 5 лет
Назвали главные реформы последних 5 лет
Просмотров: 387
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
1 Просмотров: 2007
Фото
Все фото
4
16
3
12
15
Англия впервые стала чемпионом мира по крикету
Англия впервые стала чемпионом мира по крикету
Свитолина стала первой украинской теннисисткой, которая дошла до полуфинала Уимблдона: пикантные фото спортсменки
Свитолина стала первой украинской теннисисткой, которая дошла до полуфинала Уимблдона: пикантные фото спортсменки
Девушка защитника сборной Украины по футболу отдыхает в оккупированном Крыму
Девушка защитника сборной Украины по футболу отдыхает в оккупированном Крыму
Самая горячая теннисистка мира: Эжени Бушар снялась в откровенной фотосессии
Самая горячая теннисистка мира: Эжени Бушар снялась в откровенной фотосессии
Горячие фото одной из самых сексуальных футболисток мира
Горячие фото одной из самых сексуальных футболисток мира
Видео
Все видео
Звезда "Реала" технически оставил в дураках Лунина на тренировке "Реала"
Звезда "Реала" технически оставил в дураках Лунина на тренировке "Реала"
Малиновский официально перешел в итальянский клуб
Малиновский официально перешел в итальянский клуб
Мексиканский голкипер отразил три пенальти и забил решающий гол
Мексиканский голкипер отразил три пенальти и забил решающий гол
Погиб Пернелл Уитакер: он был жертвой худших судейских решений в боксе
Погиб Пернелл Уитакер: он был жертвой худших судейских решений в боксе
Что нужно знать об украинской теннисистке победительнице юниорского Уимблдона Снигур
Что нужно знать об украинской теннисистке победительнице юниорского Уимблдона Снигур
Интервью
1/5
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Просмотров: 666
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1728
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 882
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 585
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2592
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
15 июля 2019
Просмотров: 1737
Вітер із Москви
На залізничному вокзалі в Ковелі у кріслах сплять кілька безхатьків. Смердять немилосердно. Трохи по­одаль — родина ромів. Кричать і ...
среда, 17 июля 2019 15:06

Украинец возглавил профсоюз футболистов Голландии

  Комментировать
Украинец возглавил профсоюз футболистов Голландии
Левченко давно живет в Нидерландах

Бывший украинский футболист Евгений Левченко избран на престижную должность в Нидерландах.

"Дорогие друзья, хочу поделиться с вами новостью. С этого момента я президентом профсоюза футболистов Нидерландов. Для меня это большая честь". Об этом пишет "Футбол-24"

"Я очень горжусь, что после многих лет, находясь в правлении профсоюза, футболисты единогласно избрали меня на эту должность. Я сделаю все возможное для защиты прав игроков", - написал Левченко на своей странице в Instagram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский боксер выехал в Израиль и работает грузчиком

Евгений Левченко во время профессиональной карьеры выступал за ряд нидерландских клубов. Также в активе хавбека 8 поединков за сборную Украины. Левченко уже длительное время проживает в Нидерландах.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинец возглавил профсоюз футболистов Голландии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
июля

Сожгли украинский городок с деревнями по окрестностях

Открыли католический университет

Галичанин получил Нобелевскую премию

Военные выступили против власти

Словака избрали королем Мадагаскара

Город штурмовали месяц

Вещи и косметику забирали у мертвецов. 5 лет назад Россия сбила Боинг МН17

Самое читаемое
&quot;П***йте, хохлы, по дороге&quot; - охранник отеля взбесился от украинского языка
"П***йте, хохлы, по дороге" - охранник отеля взбесился от украинского языка
 3 Просмотров: 27009
FaceApp: как будут выглядеть звезды в старости
FaceApp: как будут выглядеть звезды в старости
14
 Просмотров: 24618
Самая богатая девушка мира Кайли Дженнер обнажилась в сети
Самая богатая девушка мира Кайли Дженнер обнажилась в сети
10
 Просмотров: 24050
Дети на берегу реки нашли клад
Дети на берегу реки нашли клад
 Просмотров: 21870
FaceApp распространился на политиков: как в старости будут выглядеть Зеленский и Вакарчук
FaceApp распространился на политиков: как в старости будут выглядеть Зеленский и Вакарчук
16
 Просмотров: 18533
Спорт
В "Аталанте" Малиновскому будут платить 1 миллион евро
В "Аталанте" Малиновскому будут платить 1 миллион евро Просмотров: 144
Скрипник забрал в "Зарю" бывшего игрока "Байера"
Скрипник забрал в "Зарю" бывшего игрока "Байера" Просмотров: 198
"Галатасарай" хочет подписать Яремчука
"Галатасарай" хочет подписать Яремчука Просмотров: 63
Шахматный жулик закончил карьеру
Шахматный жулик закончил карьеру Просмотров: 333
Уругвайский легионер будет учить язык в Киеве
Уругвайский легионер будет учить язык в Киеве Просмотров: 108
Больше всего комментируют
13
"Чем больше будут зарабатывать люди – тем быстрее заработает экономика"
9
Вчера проходил, сегодня - "ніт". Социологи не могут "поделить" Вакарчука
3
"П***йте, хохлы, по дороге" - охранник отеля взбесился от украинского языка
2
Россияне решили собирать армию ДНР из местных наркоманов
2
Без парада: появился указ о праздновании Дня Независимости
Голосов: 1166
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua