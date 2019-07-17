Украинец возглавил профсоюз футболистов Голландии

Левченко давно живет в Нидерландах

Бывший украинский футболист Евгений Левченко избран на престижную должность в Нидерландах.

"Дорогие друзья, хочу поделиться с вами новостью. С этого момента я президентом профсоюза футболистов Нидерландов. Для меня это большая честь". Об этом пишет "Футбол-24"

"Я очень горжусь, что после многих лет, находясь в правлении профсоюза, футболисты единогласно избрали меня на эту должность. Я сделаю все возможное для защиты прав игроков", - написал Левченко на своей странице в Instagram.

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Евгений Левченко во время профессиональной карьеры выступал за ряд нидерландских клубов. Также в активе хавбека 8 поединков за сборную Украины. Левченко уже длительное время проживает в Нидерландах.