Украинец в НХЛ забрасывает шайбы финтом из-за ноги

Мэттью Ткачук (слева) с младшим братом Брейди

Нападающий "Калгари" Мэттью Ткачук внес свою лепту в победу команды над "Сан-Хосе" в рамках регулярного чемпионата НХЛ. И как же изобретательно он это сделал! Убрал шайбу под себя и пробил клюшкой между ног.

Такой шайбе можно было бы удивляться, если б она была у него первой. Но нет – так он уже забивал, даже в этом сезоне. Сообщает "Трибуна"

"Я пробую такой бросок почти в каждой игре", – признавался он тогда. И он не хвастался – он действительно часто бросает из-под ноги.

И даже делает так результативные передачи.

"Я просто сделал лучший бросок, который только мог в этой ситуации", – рассказал Ткачук после очередного гола из-под ноги в понедельник.

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Мэтью - сын звездного форварда украинского происхождения Кита Ткачука, который сыграл 19 сезонов в НХЛ, забросил 538 шайб и сделал 527 результативных передач. Кроме Мэтью за "Оттаву" выступает 20-летний Брейди Ткачук - младший сын Кита.