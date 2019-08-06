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вторник, 06 августа 2019 11:01

Украинец в дебютном матче принес победу португальскому клубу

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Украинец в дебютном матче принес победу португальскому клубу
Бондаренко забил в первой своей игре за "Виторию Гимараеш"

Украинский защитник "Витории Гимараеш" Валерий Бондаренко удачно дебютировал за португальскую команду.

Бондаренко вышел в стартовом составе "Витории Гимараеш" на матч Кубка лиги Португалии против" Фейренсе ". Это первое появление центрбэка за новую команду в официальном матче.

На десятой минуте игры украинский защитник забил гол в ворота соперника. Этот голстал единственным во встрече. Бондаренко провел на поле 66 минут, после чего был заменен.

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Украинский футболист принадлежит донецкому "Шахтеру" и выступает за "Виторию Гимараеш" на правах аренды, которая рассчитана до окончания сезона.

https://football24.ua
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