Украинец стал победителем престижных соревнований по плаванию

Романчук выиграл соревнования в Антверпене. Фото: Укринформ

Украинский пловец Михаил Романчук занял первое место на дистанции 400 метров вольным стилем на международных соревнованиях Antwerp Diamond Speedo Racе, которые проходили в бельгийском Антверпене.

Романчук лидировал по ходу всей дистанции и показал лучший результат - 3:49.05. Об этом сообщает Sport Arena.

Еще один украинец Сергей Фролов стал третьим, потеряв вторую строчку за 100 метров до финиша.

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В прошлом году Романчук стал чемпионом мира на короткой воде на дистанции 1500 метров вольным стилем.