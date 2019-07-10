Украинец признан лучшим боксером мира по версии The Ring

Авторитетный журнал The Ring опубликовал рейтинг лучших боксеров, независимо от весовой категории (P4P). В первую 5-ку вошли двое украинский.
Обладатель титулов WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко продолжает занимать 1-ю строчку.
Уже бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик расположился на 5-й позиции.
Топ-10 боксеров P4P, по версии The Ring:
1. Василий Ломаченко
2. Теренс Кроуфорд
3. Сауль Альварес
4. Наойя Иноуэ
5. Александр Усик
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The" Ring или Ring Magazine - американский месячник, посвященный бокса. Это одно из старейших и самых престижных изданий в этом спорте во всем мире. Журнал "Ринг" ведет рейтинги боксеров и предоставляет звание чемпиона мира в профессиональном боксе.
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