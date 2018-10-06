Украинец получил признание в Беларуси

Хобленко признали лучшим игроком прошлого месяца. Фото: ФК "Динамо-Брест"

Украинский нападающий "Динамо-Брест" Алексея Хобленко признали лучшим игроком клуба по итогам сентября.

В голосовании приняли участие 1905 человек. По Украинский свои голоса отдали 28,82% респондентов.

Еще один представитель Украины Александр Нойок занял 3-е место (10,92%).

В сентябре Хобленко провел 4 матча в составе белорусского клуба, в которых забил 3 гола. На счету Нойка в сентябре 5 матчей и 1 ассист.

Алексей Хобленко является воспитанником "Динамо", в высшем украинском дивизионе выступал за "Черноморец".