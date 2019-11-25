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понедельник, 25 ноября 2019 20:11

Украинец отдал шикарный ассист в чемпионат Дании

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Украинец отдал шикарный ассист в чемпионат Дании
Провел 10 матча за молодежную сборную Украины. Фото: из открытых источников

Украинский форвард Юрий Яковенко продолжает феериты за датский клуб "Эсбьерг".

В гостевом матче 17-го тура чемпионата Дании против "Силькеборг" (2: 1) Юрий, получив мяч, сделал хладнокровную паузу и отдал такую результативную передачу, его партнеру по команде оставалось только забить в пустые ворота. Этот гол, забитый при счете 1: 1, принес победу его команде, сообщает "sport.ua"

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Перед этим матчем Юрий забивал в пяти матчах "Эсбьерга" подряд. Правда, его команда находится на предпоследнем 13-м месте, имея в активе лишь 13 очков.

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