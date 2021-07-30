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пятница, 30 июля 2021 10:37

Украинец не смог пройти в финал прыжков в высоту на Олимпиаде

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Украинец не смог пройти в финал прыжков в высоту на Олимпиаде
Андрей Проценко не смог выйти в финал. Фото: Reuters

Украинский прыгун в высоту 33-летний Андрей Проценко покидает Олимпиаду в Токио.

Проценко не смог пройти квалификацию и выбыл из турнира.

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Наш соотечественник не смог взять высоту 2,28 м, что не позволило ему попасть в 12 лучших.

Три попытки на этой высоте завершились неудачей. В результате Проценко занял только 14-е место.

23 июля в Токио открылись летние Олимпийские игры-2020. Они продлятся до 8 августа. Олимпиада-2020 в 2021-м так называется из-за того, что в прошлом году в связи с пандемией коронавируса Игры не состоялись.

Всего разыгрывается 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

Украину в 29 видах представляют 157 спортсменов. На счету украинсцев четыре бронзовые медали.

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