Украинец не пожал руку поляку, который называл его бандеровцем

Тарас Романчук в 2017 году принял польское гражданство. Фото: из открытых источников

27-летний полузащитник "Ягеллонии" Тарас Романчук демонстративно не пожал руку капитану "Вислы" Доминику Фурману перед матчем 13-го тура чемпионата Польши. Об этом пишет sport.ua.

Таким образом капитан "Ягеллонии" отомстил давнему обидчику. В феврале во время матча 22-го тура прошлого сезона чемпионата Польши Фурман назвал Романчука бандеровцем.

Тогда делом занялась Федерация футбола Польши, в результате чего оба игрока выпустили совместное заявление и пообещали, что подобные инциденты не повторятся.

Отметим, что "Ягеллония" проиграла "Висле" со счетом 1: 3.

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Тарас Романчук - польский футболист украинского происхождения. Воспитанник волынского футбола, но с карьеру сделал именно в Польше. Сейчас капитан "Ягеллонии". В 2017-м принял польское гражданство. Сыграл один матч за сборную Польши.