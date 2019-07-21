Украинец из запаса "Реала" уйдет в аренду

Лунин никак не может пробиться даже на позицию второго голкипера "Реала"

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин просидел в запасе весь матч его команды против "Баварии". Немцы выиграли 3:1.

В первом тайме ворота "Реала" защищал Куртуа, а во втором его сменил Навас.

Между тем испанское издание Marca пишет, что Навас не собирается покидать "королевский клуб" этим летом, а потому в руководстве приняли решение пристроить 21-летнего украинца в другую команду Примеры к завершению нового сезона.

Реальным претендентом на Лунина СМИ называют "Вальядолид".

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Весь прошлый сезон украинский вратарь провел в аренде в "Леганесе", за который сыграл 7 матчей.