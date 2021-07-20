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вторник, 20 июля 2021 14:41

Украине прогнозируют 21 медаль на Олимпиаде в Токио

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Украине прогнозируют 21 медаль на Олимпиаде в Токио
Олимпийские игры перенесли на год из-за пандемии коронавируса. Фото: REUTERS

Сборная Украины выиграет 21 медалей на летней Олимпиаде в Токио

Компания Gracenote сделала прогноз на количество завоеванных медалей во время соревнований в Токио, сообщает сайт организации.

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Таблица основана на результатах спортсменов за последние годы. Отмечается, что из-за пандемии коронавируса. прогноз более неопределенным, чем обычно.

По прогнозам победителем Олимпиады станет сборная США, которая завоюет 96 медалей. Второй станет Россия с 68 медалями, а запрет тройку команда Китая с 66 наградами.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

В соревнованиях примут участие 157 украинских олимпийцев в 25 видах спорта.

На прошлый Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Украина получила 11 медалей.

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