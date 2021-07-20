Украине прогнозируют 21 медаль на Олимпиаде в Токио

Сборная Украины выиграет 21 медалей на летней Олимпиаде в Токио
Компания Gracenote сделала прогноз на количество завоеванных медалей во время соревнований в Токио, сообщает сайт организации.
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Таблица основана на результатах спортсменов за последние годы. Отмечается, что из-за пандемии коронавируса. прогноз более неопределенным, чем обычно.
По прогнозам победителем Олимпиады станет сборная США, которая завоюет 96 медалей. Второй станет Россия с 68 медалями, а запрет тройку команда Китая с 66 наградами.
Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.
В соревнованиях примут участие 157 украинских олимпийцев в 25 видах спорта.
На прошлый Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Украина получила 11 медалей.
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