Украине доверили принимать квалификационный турнир Евро-2023 по футзалу

Женская сборная Украины по футзалу. Фото: Ассоциация футзала Украины

Состоялась жеребьевка квалификации следующего чемпионата Европы по футзалу среди женщин.

Сборная Украины будет хозяином мини-турнира в основном раунде, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

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Второй розыгрыш турнира был перенесен с сезона-2020/21 на сезон-2021/22, а женский футзальный чемпионат Европы сезона-2022/23 будет проведен в указанные сроки.

Изменения в формате третьего розыгрыша турнира не предусмотрены. Финальная часть с участием четырех сборных запланирована на март 2023 года. Отборочный цикл будет состоять из двух стадий. Предыдущий раунд будет проходить 10-15 мая, а основной с участием 16-ти сильнейших команд - 18-23 октября. Четыре победителя групп выйдут в финальную часть.

Женская сборная Украины по футзалу начнет свой путь с основного раунда, где соперниками по группе 2 будут Польша, Хорватия и победитель группы А предыдущего раунда (Нидерланды, Сербия, Северная Ирландия или Латвия). "Сине-желтые" будут хозяевами мини-турнира.

Финальный турнир Евро-2022 по футзалу среди женщин, участие в котором примет сборная Украины, 25-27 марта примет павильон "Гондомар" в Порту. В полуфинале наши девушки сыграют с испанками. В другом полуфинале будут играть Россия и Португалия.