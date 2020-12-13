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воскресенье, 13 декабря 2020 05:55

Украинцы завоевали медали на Кубке Европы по лыжному фристайлу

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Украинцы завоевали медали на Кубке Европы по лыжному фристайлу
Дмитрий Котовский и Александр Окипнюк попали в пятерку лидеров Кубка Европы по фристайлу в программе "акробатика". Фото: УНН

Представители Украины Дмитрий Котовский и Александр Окипнюк попали в пятерку лидеров Кубка Европы по фристайлу в программе "акробатика".

Об этом сообщает Федерация лыжного спорта Украины.

Анастасия Новосад - серебряный призер Кубка Европы по фристайлу "акробатика", который сейчас проходит в Финляндии. Среди девушек Ангелина Брыкина есть 10 Ольга Полюк - 11, Анастасия Гасюк - 18.

Кроме того, Котовский получил серебряную награду.

В рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону сезона-2020/2021 в австрийском Хохфильцене состоялась женская эстафета. Украинки финишировали седьмыми.

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