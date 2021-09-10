Украинцы завоевали еще две медали в финале "Бриллиантовой лиги"

Фото: Pl Uhrin з офіційної Facebook страницы турнира BBL

Завершился финал "Бриллиантовой лиги" в прыжках в высоту среди мужчин. Украинцы завоевали еще две медали.

Легкоатлет Андрей Проценко стал вторым с результатом 2,3 м, который ему покорился с третьей попытки. Затем украинец дважды не взял 2,32, перенес высоту и не взял 2,34. Это повторение лучшего результата сезона для Проценко.

Победителем стал олимпийский чемпион итальянец Джанмарко Танбери - 2,34.

В беге на 400 м с барьерами среди женщин украинка Анна Рыжикова стала третей с результатом 53,7 с.

Еще одна украинская спортсменка Виктория Ткачук заняла четвертое место, установив личный рекорд – 53,76.

Победительницей стала представительница Нидерландов Фемке Бол - 52,80.

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Ранее призерами финального этапа "Бриллиантовой лиги" стали прыгунья в высоту Ярослава Магучих, которая заняла второе место, и Марина Бех-Романчук, финишировавшая третьей в прыжках в длину. Это был последний этап "Бриллиантовой лиги" в этом году.