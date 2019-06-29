Украинцы завоевали еще две медали на Европейских играх

Украина продолжает одерживать победы на европейских играх. Фото: Сегодня

Сборная Украины получила пять наград в восьмой день соревнований на II Европейских играх, которые проходят в белорусском Минске, из них две золотые.

"Золото" получила борец Юлия Ткач, выступающая в весовой категории до 62 кг. В финальной схватке украинка победила представительницу Азербайджана Эльмиру Гамбарову со счетом 4:0, сообщает пресс-служба сборной Украины.

Еще одну награду высшей пробы завоевали украинские легкоатлеты в командных соревнованиях, которые проходили в девяти дисциплинах: бег на 100 метров среди мужчин и женщин, барьерный бег среди женщин и мужчин (100 и 110 метров соответственно), метание копья (женщины) , прыжки в длину (женщины) и в высоту (мужчины), смешанная эстафета 4×400 метров и смешанная комбинированная эстафета преследования (800 м - 600 м - 400 м - 200 м)

Единственное "серебро" за день в активе борчихи Оксаны Ливач, которая выступала в весовой категории до 50 кг. В схватке за золотую награду Ливач уступила эксукраинке Марии Стадник, которая сейчас выступает за Азербайджан.

Бронзовым призером стал боксер Евгений Барабанов (до 69 кг) и Елена Костевич и Павел Коростылев - в стрельбе из малокалиберного пистолета на 25 метров среди смешанных пар.

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В целом сборная Украины завоевала на данный момент 32 награды: 9 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых. В таблице командных достижений "сине-желтые" идут четвертыми, после России, Беларуси и Италии.